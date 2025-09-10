مدة إيداع الأطفال دور الرعاية بعد الحكم على نجل محمد رمضان.. تفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:32 مساءً - رفضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر، المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان، علي حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية، لاتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادى بأكتوبر.

والمادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حددت مدة الإيداع في دور الرعاية للأحداث، لا تزيد مدة الإيداع على 10 سنوات في الجنايات و5 في الجنح، و3 حال التعرض للانحراف، وعلى المؤسسة التي أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل 6 أشهر على الأكثر.

تفاصيل الواقعة

كان قسم شرطة أكتوبر، تلقى بلاغا من إحدى السيدات، تتهم فيه الفنان محمد رمضان ونجله بالاعتداء على ابنها داخل نادى بأكتوبر.

وأفادت والدة الضحية خلال المحضر أن ابنها عمر الطالب بالصف السادس الابتدائي فى إحدى المدارس بالشيخ زايد، تعرض لضرب أدى إلى إصابات جسدية، عبارة عن كدمات واحمرار فى الخد الأيسر.