كل ما تريد معرفته عن "ON APP": بث مباشر و"نيوز رووم" ومتابعة للمحترفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 سبتمبر 2025 10:28 صباحاً - أعلنت الشركة المتحدة للرياضة عن إطلاق تطبيق "ON APP" لنقل مباريات الدورى المصرى حصريا على الأبلكيشن، في خطوة جديدة من المتحدة لتحقيق أعلى المكاسب من حقوق بث مباريات الدوري المصري وتحقيق مكاسب مالية جديدة.

وعلى مدار 24 ساعة ستكون هناك نيوز رووم على الأبلكيشن تتيح للمتابع معرفة كل الأخبار والأحداث والمباريات الرياضية المهمة ومتابعة الدوريات العربية والأوروبية علي مختلف اليوم، ومتابعة النجوم المصريين المحترفين بالخارج من مختلف الألعاب.. والعديد والعديد من المفاجآت الأخرى علي أبليكشن ON APP.

أبرز برامج أبليكشن ON APP

يتضمن أبليكشن ON APP نقل العديد من المباريات الرياضية المختلفة في جميع الألعاب في بث مباشر وحصري للأندية ومنتخب مصر لكرة القدم، إلى جانب لقاءات حصرية مع نجوم الرياضة من مختلف اللعبات عقب المباريات سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات في مختلف البطولات المحلية والقارية التي تدخل تحت رعاية وحقوق الشركة المتحدة للرياضة.

أبليكشن أون

كما يتضمن أبليكشن ON APP بودكاست يضم كوكبة من نجوم وكبار الرياضة والإعلام ولقاءات وحوارات حصرية مختلفة ومتنوعة، باستخدام أحدث التقنيات والمعدات والبرامج الخاصة بأعمال التصميم والإخراج الفني، بالإضافة إلى القدرة الإبداعية لإيصال الرسالة أو الفكرة للمتلقي بأسلوب جذاب مع مزج الصورة بما يحقق أعلى المعايير الخاصة بفنون الرؤية البصرية.