نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى المفتي العام للمملكة العربية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وفاة فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ - المفتي العام للمملكة العربية السعودية، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة طويلة في خدمة الدين والدعوة.

وإذ ينعى الوزير تلك القامة العلمية الرفيعة، التي كرست حياتها لخدمة الدين ونشر العلم الشرعي والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه يتضرع إلى الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يلهم أهله وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون)