نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يعقد اجتماعًا مع ممثلي البريد وإحدى شركات الميكنة والتحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع ممثلين من الهيئة القومية للبريد، وممثلين من إحدى الشركات المتخصصة والرائدة في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالنقابات المهنية، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي.

عرض ممثلو الشركة كيفية تقديم الخدمات من النقابة إلى الأعضاء بطريقة تفاعلية مدعومة بأحدث وسائل الدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، بما يوفر تسهيلًا في الحصول على الخدمات ومتابعة المدفوعات بأقل وقت ومجهود سواء من جانب النقابة أو المستفيدين من السادة المحامين.

وفي ذات السياق؛ استمع نقيب المحامين إلى شرح وافٍ من ممثلي الهيئة القومية للبريد حول الخدمات التي ستقدمها للنقابة، في إطار سعيها لتفعيل خدمات تسهِّل عملية استلام المحامي للكارنيه والبطاقة العلاجية وهو متواجد بمكتبه أو محل إقامته، وذلك خلال 24 ساعة من تسديد الاشتراك إلكترونيًا.

من جانبه، شدد الأستاذ عبد الحليم علام على ضرورة أن تعمل تلك الخدمات على ربط كافة الإدارات ببعضها البعض من خلال نظام واحد مؤمَّن بشكل كامل.

وأكد سيادته أن هذه الاجتماعات تُعقد بهدف الوصول إلى أفضل الخدمات المميكنة للسادة المحامين، وإحكام الرقابة قدر الإمكان لضمان نجاح الخدمات النقابية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع إحكام الرقابة على أموال المحامين.

حضر الاجتماع، الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام للنقابة، والأساتذة ناصر العمري والسيد جابر ومحمود تفاحة، أعضاء مجلس النقابة العامة

1000556777

1000556776

1000556775

1000556774