نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن واقعة نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء النقابة الفرعية

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا يتعلق بالأحداث التي أثيرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين نقيب محامي المنيا وأحد أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وتضمن القرار ما يلي:

1- تشكيل لجنة برئاسة الأساتذة: محمود الداخلي، ناصر العمري، ومحسن لطفي، لاستدعاء كل من:

الأستاذ علاء حسن، نقيب محامي المنيا.

الأستاذ عبد الله عيد، عضو مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.

وذلك لسماع أقوالهم والاطلاع على ما لديهم من مستندات.



2- تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة لكافة الأوراق والمستندات والميزانيات والإيرادات والمصروفات الخاصة بنقابة محامي المنيا.

3- إحالة الواقعة إلى النيابة العامة حال تطلب الأمر ذلك.

وأكد نقيب المحامين أن هذه الخطوات تأتي في إطار الحرص على إرساء مبادئ الشفافية وصون وحدة الصف داخل الجماعة النقابية.

