نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تشارك في الحفل الختامي لمشروع "تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي" الممول من الحكومة الكندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نيابةً عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، شاركت الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، في فعاليات الحفل الختامي لمشروع "تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي – OWAP"، الذي اختتم أعماله بعد خمس سنوات من التنفيذ بدعم من الحكومة الكندية.

وخلال كلمتها، أكدت اليماني أن الدولة المصرية تضع التمكين الاقتصادي للمرأة على رأس أولوياتها، في إطار رؤية مصر 2030 التي ترسخ مكانة المرأة كشريك فاعل في التنمية الشاملة. وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي آمنت بأن تمكين المرأة الريفية اقتصاديًا يمثل ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محليًا ووطنيًا.

وأشارت إلى أن الوزارة كانت شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروع من خلال دعم التعاونيات الإنتاجية النسائية، وتسهيل الإجراءات أمام السيدات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دمجهن في منظومة وطنية متكاملة للتمكين الاقتصادي تستند إلى استغلال الميزة النسبية لكل مجتمع محلي.

وأضافت اليماني أن المشروع نجح في تحقيق إنجازات ملموسة في دعم مشاركة المرأة في سلاسل القيمة الزراعية، وتأسيس التعاونيات الإنتاجية، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق، إلى جانب تبني ممارسات عمل تراعي احتياجات المرأة، والمساهمة في تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بتمكينها. وأكدت أن هذه النتائج تمثل قاعدة صلبة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق إنجازات أكثر استدامة.

واختتمت كلمتها بالتشديد على أن وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ذراعها التنموي صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وذراعها المالي بنك ناصر الاجتماعي، ستواصل البناء على ما تحقق عبر شراكات استراتيجية مع الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز فرص النساء في الريف وتمكينهن من المنافسة محليًا ودوليًا.

وتضمن الحفل الختامي معرضًا لمنتجات رائدات الأعمال المستفيدات من المشروع، والذي عكس أثر المبادرة في دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

يُذكر أن مشروع "تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي – OWAP"، الممول من الحكومة الكندية، استهدف على مدار خمس سنوات تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة العاملة بقطاع التصنيع الزراعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية ورؤية 2030.

وشهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى، من بينهم المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد ألريك شانون سفير كندا لدى مصر، والأستاذ بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والأستاذ عماد عبد الحميد مساعد وزير الصناعة للمشروعات التنموية والشؤون المالية ورئيس وحدة المشروعات التنموية، إلى جانب السيد بول دي جياكومو مدير المشروع بمنظمة "إلينيا الدولية"، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.

