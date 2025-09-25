نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تستقبل الطلاب بأنشطة وخدمات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات فعاليات استقبال الطلاب الجدد بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025-2026، وذلك في 31 جامعة على مستوى الجمهورية، حيث استقبلت نحو 20 ألف طالب وطالبة، بمشاركة أكثر من 2000 متطوع ومتطوعة في تنظيم الفعاليات.

وأكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، أن الفعاليات تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها الوحدات على مدار العام الجامعي، تبدأ بالتعريف بدورها داخل الجامعات واستقطاب متطوعين جدد، مع التوسع في الأنشطة والخدمات الموجهة للطلاب.

وأشار العقبي إلى أن الوحدات ستواصل جهودها في توفير الأجهزة التعويضية لتمكين الطلاب ذوي الإعاقة من استكمال دراستهم بسهولة، مثل أجهزة الحاسب الآلي للطلاب المكفوفين، السماعات الطبية، الكراسي المتحركة والعصا البيضاء. كما ستعمل على إطلاق حملات توعية موسعة حول القضايا الاجتماعية ذات الأولوية في الدولة المصرية، من خلال أنشطة ميدانية داخل الحرم الجامعي، وعرض مواد إعلامية، وتنظيم ندوات وورش عمل لمناقشة هذه القضايا وتقديم حلول عملية بشأنها.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن أن وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تستهدف بناء وعي طلابي متكامل بمستهدفات برنامج الحكومة في ملفات التنمية البشرية والمشروعات القومية، وتعزيز فهم الشباب الجامعي لدورهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتشمل البرامج التوعوية التعريف بالمبادرات الوطنية مثل مبادرة "حياة كريمة"، والمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، بجانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة في المشاركة المجتمعية والمبادرات التنموية والقوافل الطبية.

كما ستنظم الوحدات معسكرات لإعداد القادة في مختلف المحافظات، وتستضيف خبراء ومسؤولين لمناقشة القضايا التنموية والمشروعات القومية، بجانب تقديم تدريبات عملية في مجالات التنمية البشرية، الابتكار، ريادة الأعمال، والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى أنشطة فنية ومسابقات لتحفيز الإبداع والابتكار لدى الطلاب.

وشدد العقبي على أن نشر ثقافة العمل التطوعي يعد محورًا أساسيًا في خطة الوحدات، من خلال استراتيجيات متنوعة لتحفيز الشباب على المشاركة في الأنشطة التطوعية، وتنظيم ندوات وورش عمل ومعسكرات تثقيفية وترفيهية، مع توفير فرص تطوعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مثل الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

