نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار جديدة بـ«الجلسة سرية».. سمير عمر يواصل اقتحام القضية الفلسطينية مع وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أذاعت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو الحلقة الجديدة من برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي ستذاع في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وفي حلقة برنامج «الجلسة سرية»، يكشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن تفاصيل تُعرض لأول مرة، منها ملف المصالحة الفلسطينية، وإلى ماذا انتهى قبل طوفان الأقصى.

كما تتناول الحلقة أثر رفض إسرائيل لإجراء انتخابات في القدس الشرقية، وموقع القضية الفلسطينية بعد طوفان الأقصى، وكذلك قضية حل الدولتين، وكيف هي العلاقة بين قادة حركة حماس في الداخل والخارج، وكيف اختلف الرأي بين الجناحين بالنسبة للانقسام الفلسطيني.

«الجلسة سرية» من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ويُعرض مساء الجمعة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على شاشة «القاهرة الإخبارية».