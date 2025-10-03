وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: القضية الفلسطينية تراجعت كثيرا بعد طوفان الأقصى

أحمد جودة - القاهرة - حل الدولتين غير منظور على الإطلاق

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه في يوليو 2023 عقدت مصر مؤتمر العلمين، ودعي الرئيس أبو مازن وإسماعيل هنية، وقلنا إنه بقدر الإمكان أن نحاول إحياء عملية المصالحة مرة أخرى، وتم عقد المؤتمر بحضور كل الفصائل وتم إصدار بيان لتشكيل لجنة للحديث في كل الأسس التي تبني عليها مصر المصالحة الفلسطينية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في 7 أكتوبر 2023 تمت عملية طوفان الأقصى التي كانت متغيرا، كما قال لي أحد قيادات حماس أنها عملية خلط أوراق في المنطقة كلها، ولم تخلط أوراق المصالحة فقط بل أوراق كثيرة في المنطقة كلها.

وتابع أن قيادات حماس سواء إسماعيل هنية أو خليل الحية، اجتمعت وسألتهم لماذا هذه العملية، "من وجهة نظرنا أن المقاومة وسيلة لتحقيق أهداف معينة ومع الاحترام والتقدير للشهداء، ولكن بعد تقييم الأمور فإن القضية الفلسطينية تراجعت كثيرا، وأصبحت قضية إنسانية، والهدن هي هدن لإدخال المساعدات للناس، إلا أن الحل السياسي ابتعد تماما، وحل الدولتين غير منظور على الإطلاق".