عاجل- قيس سعيّد يشيد بجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب بغزة ودعم القضية الفلسطينية

أحمد جودة - القاهرة - قيس سعيّد يشيد بجهود مصر والرئيس السيسي في وقف الحرب بغزة ودعم القضية الفلسطينية

أجرى الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب خلاله عن تقديره الكبير للدور المصري المحوري في التعامل مع تطورات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة.

إشادة بالدور المصري في وقف الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية

أكد الرئيس قيس سعيّد خلال الاتصال على تقدير تونس الكامل للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس السيسي لوقف الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة تتحرك بثبات ومسؤولية من أجل حماية المدنيين، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية، ورفض محاولات تهجير سكان القطاع.

وأضاف الرئيس التونسي أن هذه الجهود تعكس مكانة مصر القيادية في المنطقة، ودورها التاريخي في نصرة القضايا العربية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

تأكيد الدعم التونسي للموقف المصري لتحقيق سلام عادل وشامل

وشدد الرئيس قيس سعيّد على أن تونس تدعم الموقف المصري الرامي إلى تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، يقوم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن وحدة الموقف العربي ضرورية لمواجهة التحديات الحالية.

وأشار إلى أن نجاح مصر في قيادة جهود الوساطة الدولية يعبّر عن ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في القضايا الإقليمية الحساسة.

السيسي يستعرض خطة ترامب لإنهاء الحرب

من جانبه، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار وبدء تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، موضحًا أن مصر تسعى إلى استثمار الزخم الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين، بما يضمن العودة إلى المسار السياسي السلمي وتحقيق الاستقرار الإقليمي الدائم.