"سمير عمر": القضية الفلسطينية تمسّ عمق الأمن القومي المصري

أحمد جودة - القاهرة - أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مصر معنية بالقضية الفلسطينية من عدة نواحٍ، مؤكدًا أن هذه القضية بالنسبة لمصر ليست مجرد وساطة أو شراكة، بل هي قضية تمسّ عمق الأمن القومي المصري.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل: "من يتابع مواقف مصر، سواء في السلم أو في الحرب، يدرك تمامًا مدى التزامها بهذه القضية، وخلال نقاشاتنا أمس واليوم، كنا نبحث كيف يمكن أن تسهم الخبرة المصرية المتراكمة في دفع الأمور إلى الأمام، مصر صاحبة الخبرة الأوسع في هذا المجال، رحبت بدور الوساطة القطرية، ورحبت كذلك بالدور التركي، كما أبدت ترحيبها بدور أمريكي داعم ودافع للمفاوضات".

وأشار إلى أن هذا المشهد ليس جديدًا، فقد حدث سابقًا في صفقة التبادل المتعلقة بالجندي جلعاد شاليط، حيث رحّبت مصر حينها بدور الوسيط الألماني، الذي نجح بدايةً في الإفراج عن 20 أسيرًا، لكنه أخفق لاحقًا بسبب تعنّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما رحّبت مصر في حينها بدور أمريكي لعبه جيمي كارتر.