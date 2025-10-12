نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة "مارس" بالسادس من أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تدشين خطوط الإنتاج الجديدة لشركة مارس ريجلي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور فرانك مارس عضو مجلس إدارة الشركة العالمية والجيل الرابع من مؤسسيها.

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح محافظ الجيزة أن تدشين خطوط الإنتاج الجديدة يمثل إضافة نوعية للقطاع الصناعي داخل المحافظة، ويعكس التزام الدولة المصرية بجذب وتشجيع الاستثمارات الجادة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر أصبحت نموذجًا متميزًا في احتضان كبرى الشركات العالمية، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية ومناخ استثماري محفز للنمو والتوسع.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا أن محافظة الجيزة مستمرة في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين وتوفير المناخ الداعم للمشروعات الإنتاجية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

3fb23b3c-7104-438c-b8ab-e99519b76ac9

70a156e9-9a61-4a96-995d-ee3974aac398

2245ad03-39f6-45c8-a341-a9aa07b837ce

a0ff4856-a25e-418e-9fa2-fb86bd536e05

aa1869b3-ac1c-4411-905d-55de7b7cc72a

cb468dbf-f785-4d13-b1ca-cd96eabd46a7

cc34b097-7a3d-447c-bf47-35f72d50bb66

db2b2a21-289d-4e14-a5f6-732c70d7522b

WhatsApp Image 2025-10-12 at 7.49.08 PM (1)