اليوم.. فركش تصوير فيلم أسد لـمحمد رمضان بقرية بني سلامة

أحمد جودة - القاهرة - قام صناع فيلم أسد اليوم بالانتهاء من التصوير وذلك بحضور جميع فريق عمل الفيلم في منطقه “بني سلامه” بمحافظه المنوفيه بجانب النيل لتصوير المشاهد الأخيره في اليوم الاخير وقام صناع الفيلم بالاحتفال والرقص على اغاني لمحمد رمضان أحتفالًا بفركش الفيلم والأستعداد لعرض الفيلم.

تدور القصه في إطار درامي تاريخي مشوق، حيث يتناول قصة علي بن محمد الفارسي، الذي قاد ثورة العبيد ضد الظلم والقهر خلال فترة الحكم العباسي في عام 1280 ميلادية، واستمرت الثورة لمدة 14 عامًا، يجسد محمد رمضان شخصية “علي”، الذي يقود هذه الثورة في سياق مليء بالصراعات والتحديات، مع التركيز على قضايا إنسانية مثل الحرية، الكرامة، والعدالة.

تتناول القصة أيضًا قضية التمييز العنصري والانقسام الطبقي في تلك الحقبة الزمنية، مما يجعل الفيلم عملًا ملحميًا يجمع بين الأكشن، التشويق، والدراما الإنسانية. الفيلم من إخراج المصري محمد دياب، ومن تأليف شيرين دياب.

الفيلم من تأليف الأشقاء محمد دياب، خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، بينما يتولى هشام نزيه الموسيقى التصويرية، وأحمد حافظ المونتاج، وريم العدل تصميم الأزياء، وأحمد فايز التصوير السينمائي.

ويعد فيلم "أسد" أول تعاون يجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

أبطال فيلم "أسد": محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد خالد صالح، أحمد داش، إسلام مبارك، ومحمود السراج، الفيلم من إنتاج ضخم يجمع بين الدراما التاريخية والمشاهد الحربية، ومن المنتظر أن يقدم تجربة بصرية مميزة تجمع بين الإبهار الفني والتفاصيل الدرامية المشوقة.