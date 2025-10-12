نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد IHE-Delft الهولندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وميكا فانجينيجين مبعوث المياه الهولندية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومي لبحوث المياه ومعهد IHE-Delft الهولندي، حيث قام بتوقيعه كل من الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور إيدي موريس رئيس معهد IHE-Delft.

وصرح الدكتور سويلم ان توقيع هذا البروتوكول الهام يأتى في إطار اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية الدولية.

وأضاف سيادته ان هذا التعاون يأتى امتدادًا للعلاقات الوثيقة بين مصر وهولندا في مجال إدارة الموارد المائية، ودعمًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في تعزيز البحث العلمي كركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.

وأكد الدكتور شريف محمدي خلال مراسم التوقيع على أهمية هذا التعاون في رفع كفاءة الباحثين بالمركز وإكسابهم خبرات دولية متميزة تسهم في تطوير الأداء البحثي والتطبيقي للمركز، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة نحو زيادة الخبرة البحثية المصرية وإتاحة فرص أكبر للتفاعل مع المدارس البحثية الرائدة عالميًا.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إيدي موريس بقدرات المركز القومي لبحوث المياه، مؤكدًا إمكانية الاستفادة من إمكاناته البحثية والبشرية ليصبح مركزًا إقليميًا للتدريب وبناء القدرات في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يهدف لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات البحثية، فضلًا عن التعاون في إعداد وتقديم مقترحات بحثية مشتركة في مجالات إدارة المياه والتنمية المستدامة.

الدكتور سويلم يلتقى وكيل وزارة الموارد المائية الهندى

كما التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بكانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة الهند

وقد اعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات "إسبوع القاهرة للمياه"، مشيرا لتشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند.

ومن جانبه.. أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندى عن سعادته بالمشاركة فى إسبوع القاهرة الثامن للمياه، متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة.

وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية، ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء، خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة فى هذه المجالات، حيث تم الإتفاق على بدء إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية.