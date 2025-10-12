نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تطلق أول برنامج ماجستير مهني في الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة رائدة نحو دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية، أعلنت جامعة الجلالة عن إطلاق البرنامج الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية، وهو الماجستير المهني في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات، بالشراكة بين كلية العلوم الإدارية وكلية الطب بالجامعة، ليكون نموذجًا فريدًا من برامج الجيل الرابع التي تجمع بين الإدارة، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الطبية الحديثة.

يهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قيادية قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات، وتطوير أنظمة الإدارة الذكية، مع الالتزام بالقيم والأخلاقيات المهنية والطبية.

يُقدَّم البرنامج بأسلوب تعليم هجين يجمع بين الدراسة أونلاين والحضور داخل الحرم الجامعي، وتم تصميمه خصيصًا ليناسب العاملين في القطاع الصحي والإداري، حيث تُعقد المحاضرات في نهاية الأسبوع (الخميس – الجمعة – السبت) لضمان مرونة تتوافق مع طبيعة العمل المهني للمشاركين.

مدة الدراسة سنتان (أربع فصول دراسية بإجمالي 48 ساعة معتمدة) وتشمل مشروع تخرج تطبيقي، ولغة الدراسة هي الإنجليزية، ويضم البرنامج نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، والعلوم الإدارية، والحاسب، إضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وإدارة المستشفيات.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار رؤية الجامعة لتقديم برامج نوعية تواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، قائلًا: جامعة الجلالة تعمل على أن تكون منصة تعليمية مبتكرة تقدم برامج الجيل الرابع، التي تدمج بين التكنولوجيا والإدارة والعلوم التطبيقية، مشيرا إلى ان هذا البرنامج يمثل نموذجًا فريدًا يجسد التعاون بين الكليات المختلفة لخدمة التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف الشناوي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامج تخدم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي، وتُسهم في تخريج قيادات قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

كما صرّح الدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، بأن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منظومة الدراسات العليا بجامعة الجلالة، موضحًا أن تصميمه جاء وفقًا لأحدث النماذج الأكاديمية العالمية، حيث تم بناء محتوى البرنامج وفق معايير الجودة الدولية ليربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقي العملي داخل المستشفيات، ويُتيح للدارسين فرصًا حقيقية للتفاعل مع مؤسسات الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الطبية.

وأكدت الدكتورة هالة المسلمي، منسق برامج الدراسات العليا بجامعة الجلالة، أن البرنامج يهدف إلى تخريج كوادر متميزة تجمع بين الفكر الإداري والقدرة التقنية، قائلة: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا بل أصبح أداة رئيسية في تحسين جودة الخدمات الصحية واتخاذ القرارات الإدارية الذكية، مشيرة إلى ان هذا البرنامج يفتح آفاقًا واسعة لخريجيه للعمل في إدارة المستشفيات، وشركات التكنولوجيا الصحية، وهيئات الجودة، والاستشارات وتحليل البيانات.

ولمزيد من التفاصيل حول شروط القبول وقواعد التسجيل في البرنامج، يمكن زيارة الموقع الرسمي لجامعة الجلالة عبر الرابط التالي: https://www.gu.edu.eg/artificial-intelligence-in-healthcare-and-hospital-management/