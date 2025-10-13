نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع جهود توفير اللحوم الحمراء وتوازن الأسعار بالأسواق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع قاعدة الدول الموردة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية استمرار الجهود لتوفير اللحوم الحمراء في الأسواق، مشددًا على ضرورة تنويع الأسواق الدولية التي تُستورد منها اللحوم وزيادة حجم المعروض لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

▪︎ تيسيرات في النقل وتوسيع إنشاء المحاجر والمجازر الحدودية

أوضح رئيس الوزراء حرص الحكومة على تيسير إجراءات نقل الرؤوس الحية المستوردة، والتوسع في إقامة المحاجر والمجازر بالمناطق الحدودية، مع توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية.

▪︎ كامل الوزير: سفن جاهزة لنقل الرؤوس الحية وتنسيق أفريقي موسع

أشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى جاهزية السفن لنقل الرؤوس الحية المطلوبة، مع العمل على خفض تكاليف النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق توازن الأسعار، لافتًا إلى وجود تنسيق مع عدد من الدول الأفريقية الصديقة في هذا المجال.

▪︎ خطة عاجلة وطويلة المدى لتنمية الثروة الحيوانية

استعرض الدكتور مصطفى الصياد خطة تنمية الثروة الحيوانية، والتي تتضمن خطة تنفيذية عاجلة تشمل تحديث الحصر القومي للثروة الحيوانية وتوسيع مشروع تحسين السلالات وتوفير الرعاية البيطرية، إلى جانب خطة طويلة المدى لتهجين السلالات المحلية، وإنشاء مصنع لتجفيف الألبان ومجازر ومحاجر حدودية.

▪︎ تحديث شامل لبيانات الثروة الحيوانية

كشف الصياد عن الانتهاء من الحصر الميداني للثروة الحيوانية لعام 2024 والذي بلغ 8.6 مليون رأس، مع تحديد الإنتاج المحلي وتحديث الاحتياجات الاستيرادية لعام 2025، مشيرًا إلى استمرار دراسة الأسواق الأفريقية كمصادر واعدة لاستيراد اللحوم الحمراء.