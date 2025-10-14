نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14-10-2025 مقابل الجنيه المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحديث يومي لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري



ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يومية يقدمها «اليوم السابع». وتشمل الخدمة تحديث الأسعار بشكل فوري في جميع البنوك المصرية والسوق المصرفي، لتوفير معلومات دقيقة للمواطنين والمستثمرين حول سعر الصرف الحالي.

أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري



تتصدر العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في السوق المصري الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري. وتعد هذه العملات مرجعًا أساسيًا في الأسواق العالمية، ويعتمد عليها التجار والمستثمرون في مصر، كما تشكل أهمية كبيرة للمسافرين إلى الدول العربية والأوروبية.

الدولار الأمريكي: 47.71 جنيه للشراء، 47.81 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:55.07 جنيه للشراء، 55.42 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 63.23 جنيه للشراء، 63.83 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 154.87 جنيه للشراء، 155.84 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 12.67 جنيه للشراء، 12.74 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 12.97 جنيه للشراء، 13.01 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.10 جنيه للشراء، 13.11 جنيه للبيع.

العوامل المؤثرة على أسعار العملات



تشهد أسعار العملات تقلبات مستمرة بسبب عدة عوامل، منها التغيرات في أسعار النفط العالمية، السياسة النقدية للبنوك المركزية، والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية. كما تلعب حركة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج دورًا كبيرًا في تحديد قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

أهمية متابعة أسعار العملات يوميًا



يعد متابعة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري أمرًا ضروريًا للمستثمرين، والتجار، والمسافرين، وللمواطنين الراغبين في معرفة قيمة أموالهم مقارنة بالعملات الأجنبية. كما تُستخدم هذه الأسعار كأساس لتداول العملات في سوق الفوركس والسوق المصرفي المحلي، بما يضمن اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة.

نصائح للمواطنين والمستثمرين

متابعة الأسعار يوميًا لتجنب الخسائر المالية.

اختيار البنوك التي تقدم أفضل سعر للصرف عند الحاجة للتحويل أو الشراء.

الانتباه لتقلبات السوق العالمية وتأثيرها على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

استخدام التطبيقات الرسمية للبنوك والسوق المصرفي لمتابعة الأسعار اللحظية.