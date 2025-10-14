عاجل ـ الحكومة: تشديد الرقابة على السلع والمنتجات للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق العالمية

أحمد جودة - القاهرة - آليات واضحة لضمان جودة السلع ومطابقتها للمواصفات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة على وضع آليات وضوابط دقيقة لفحص ومراقبة السلع والمنتجات، وخاصة الغذائية منها، لضمان سلامتها وجودتها قبل طرحها في الأسواق المحلية أو تصديرها للخارج، مشيرًا إلى أن السلع المصرية باتت تحظى بسمعة طيبة عالميًا، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على هذه المكانة في إطار خطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية.

سلامة الغذاء ركيزة للأمن الغذائي والصحة العامة

من جانبه، شدد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على أن سلامة الغذاء تمثل أحد أهم محاور الأمن الغذائي والصحة العامة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة رقابية متكاملة تعتمد على العلم والتكنولوجيا الحديثة ومنهجية تقييم وإدارة المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل إجراءات التسجيل

أوضح الهوبي أن الهيئة تنفذ استراتيجية وطنية لرفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنظومة الرقابية، مشيرًا إلى دراسة التوسع في إنشاء مكاتب جديدة بالمحافظات لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمصانع، بما يدعم سرعة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

تطوير المعامل وربطها إلكترونيًا لضمان دقة التحاليل

أكد رئيس الهيئة أن سلامة المنتجات تخضع لرقابة صارمة تشمل التفتيش على المصانع ومحطات التعبئة ومراكز التداول، مع تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعاملين بالمعامل، وربط جميع المعامل بنظام إلكتروني لتسريع تبادل البيانات وضمان دقة النتائج، دعمًا لمنظومة الأمن الغذائي وحماية المستهلك المصري.