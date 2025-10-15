نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: أحيي الرئيس السيسي على موقفه الثابت من القضية الفلسطينية وقمة شرم الشيخ أنهت الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت محطة مفصلية في إنهاء الحرب على غزة، مشيدًا بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وقال مدبولي: "أقدم التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الثابت في القضية الفلسطينية، وعلى قيادته الحكيمة التي قادت جهود إنهاء الحرب على غزة من خلال قمة شرم الشيخ".

وأوضح رئيس الوزراء أن القمة ساهمت في وقف الحرب بصورة شاملة، وإنهاء عملية تبادل الرهائن والأسرى، وبدء الانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

وأضاف مدبولي: "وسط مشاهد الحرب المؤلمة، وقفت مصر بقيادتها وشعبها وقواتها المسلحة تؤدي واجبها بمنتهى القوة والشرف والنزاهة في هذه القضية.. ولم ولن نفرط في أي من حقوق هذا الوطن الحبيب مصر."

وأكد أن التحرك المصري المتوازن والثابت يعكس إيمان القيادة السياسية بأن القضية الفلسطينية هي جوهر استقرار المنطقة، مشددًا على استمرار مصر في دعم الشعب الفلسطيني حتى يتحقق السلام العادل والدائم.