عاجل- رئيس الوزراء: نتابع عن كثب أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وإجراءات لضبط الأسواق وحماية المواطنين

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء: نتابع عن كثب أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وإجراءات لضبط الأسواق وحماية المواطنين

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع باهتمام شديد حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية، بعد الارتفاعات الملحوظة التي شهدها المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدرك تأثير هذه الزيادات على المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج أو الراغبين في الادخار، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المعنية، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية، تراجع بشكل دوري أسباب التغيرات في الأسعار لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب في السوق.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتشجع المواطنين على التعامل من خلال القنوات الرسمية والمعتمدة لضمان الشفافية وتجنب أي عمليات غير مشروعة في سوق الذهب.

وشدد رئيس الوزراء على أن الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده مصر سيساهم تدريجيًا في تهدئة أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خططها لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار بما يصب في مصلحة المواطن المصري.