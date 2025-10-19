رئيس النواب: اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب على غزة ثمرة جهود مصرية وعربية صادقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - في إطار مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في جنيف، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر التاسع والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، حيث ألقى كلمة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:

في مُستهل الكلمة، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى أن الأمة العربية اجتازت اختبارًا صعبًا على مدى عامين في قضيتها المركزية القضية الفلسطينية بتعرض الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لعدوان وحشي حمل في طياته مُخططات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، مُضيفًا أننا اليوم إزاء بارقة أمل أضاءت لنا ظلام العامين الماضيين بالتوصل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة واستضافة قمة شرم الشيخ الدولية والتاريخية للسلام والتي شارك بها قادة العالم لنعلن نهاية مرحلة من أخطر المراحل التي واجهتها القضية الفلسطينية ومنطقتنا بأسرها.