أسعار السمك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. استقرار في الأسواق وبلطي بـ115 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار السمك في مصر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ داخل الأسواق المحلية، وفق ما أكده تجار الأسماك في محافظة الجيزة، وسط تزايد الإقبال على الشراء مع اعتدال الطقس وبداية موسم الخريف. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التذبذب السعري شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية نتيجة اختلاف المعروض وتكاليف النقل.

تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أكبر الدول المنتجة للأسماك في الشرق الأوسط، إذ نجحت حاليًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 85% من احتياجاتها المحلية من الإنتاج السمكي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أسعار السمك البلطي اليوم

استقرت أسعار السمك البلطي في الأسواق بين 110 و115 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الإنتاج، فيما تراوحت الأسعار داخل سوق العبور للجملة بين 72 و96 جنيهًا للكيلو.

ويُذكر أن المزارع السمكية تستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج بنسبة 79.7% من إجمالي إنتاج مصر من الأسماك، تليها البحيرات بنسبة 10.8%، ثم الإنتاج البحري بنسبة 4.9%، فالمياه العذبة بنسبة 3.8%، وأخيرًا حقول الأرز بنسبة 0.8%.

أسعار البوري والدنيس والسبيط

البوري: تراوح بين 170 و220 جنيهًا للكيلو في الأسواق، وبين 90 و195 جنيهًا في سوق العبور.

الدنيس: بلغ سعر الكيلو بين 160 و320 جنيهًا، فيما سجل في العبور من 90 حتى 275 جنيهًا.

السبيط والكاليماري: سجل الكيلو سعرًا يتراوح بين 220 و340 جنيهًا حسب الجودة.

القاروص: تراوح سعره بين 170 و270 جنيهًا، بينما سجلت الكابوريا بين 40 و180 جنيهًا.

الإنتاج السمكي في مصر

يبلغ إنتاج مصر السنوي من الأسماك نحو 2 مليون طن، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، بينما يصل إنتاج المصايد الطبيعية (البحيرات والبحرين والنيل) إلى 400 ألف طن.

ويصل نصيب المواطن المصري من استهلاك الأسماك إلى 18 كيلوغرامًا سنويًا، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 20 كيلوغرامًا.

وفي سياق متصل، بلغ إنتاج مزرعة الديبة من الجمبري 102 طن سنويًا، بينما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير وتحقيق طفرة في الصناعات السمكية، خاصة في ظل المشروعات الجديدة لتنمية البحيرات مثل المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

المكرونة المجمدة: من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

المكرونة السويسي: تتراوح للمستهلك بين 140 و200 جنيهًا.

الجمبري: بين 200 و770 جنيهًا للكيلو حسب الحجم والنوع.