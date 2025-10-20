نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل ما تشتري.. اعرف أسعار السمك النهاردة في الأسواق وسوق العبور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسعار السمك النهاردة في الأسواق وسوق العبور.. البلطي يواصل الاستقرار والبوري يرتفع

سجّلت أسعار السمك اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، تباينًا واضحًا في الأسواق المصرية، ما بين ارتفاع في بعض الأصناف واستقرار في أخرى، وسط اهتمام واسع من المستهلكين بمعرفة أحدث التغيرات في الأسعار قبل التوجه للشراء.

ويتابع المواطنون بشكل يومي أسعار الأسماك في سوق العبور باعتباره المؤشر الأهم لحركة السوق، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف وتكلفة النقل التي تؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

وفقًا لآخر تحديث من سوق العبور للجملة، تراوحت أسعار الأسماك اليوم على النحو التالي:

البلطي البلدي: من 85 إلى 100 جنيه للكيلو.

البلطي الأسواني: من 70 إلى 85 جنيهًا.

البوري: ما بين 110 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المستورد: من 80 إلى 100 جنيه.

السبيط والكاليماري: من 220 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

الجمبري (المتوسط): من 250 إلى 350 جنيهًا حسب الحجم والمنشأ.

المرجان والوقار: تراوحت أسعارهما ما بين 160 إلى 240 جنيهًا للكيلو.

الفجوة بين أسعار الجملة والتجزئة

ورغم أن الأسعار في سوق العبور تُعرض بأسعار الجملة، إلا أن الأسعار للمستهلك النهائي في الأسواق المحلية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30% بسبب تكاليف النقل والعمالة والتبريد.

وأشار عدد من التجار إلى أن إقبال المواطنين على شراء الأسماك ما زال مرتفعًا نسبيًا، خصوصًا مع اعتدال الطقس واقتراب موسم المولد النبوي، حيث يفضل كثيرون تناول المأكولات البحرية في هذه الفترة.

خبراء: السوق مرشح للهدوء خلال الأسابيع المقبلة

توقع خبراء تغذية ومحللون في قطاع الأسماك أن تشهد الأسعار استقرارًا تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة مع تراجع درجات الحرارة وزيادة المعروض من المزارع السمكية. كما أشاروا إلى أن وزارة الزراعة تتابع الأسواق بشكل مستمر لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات.

نصايح مهمة قبل شراء السمك

خبراء التغذية وتجار سوق العبور قدموا مجموعة من النصائح للمستهلكين لضمان شراء سمك طازج وبسعر مناسب، أبرزها:

تابع الأسعار يوم بيوم: سوق العبور هو المؤشر الأساسي، وأسعاره بتتغير حسب المعروض وكمية الصيد.

اشتري من مصدر موثوق: المحلات القريبة من مناطق الصيد أو الأسواق الكبرى بتكون أسعارها أقل وجودتها أعلى.

اختبر الطزاجة: السمكة الطازجة لازم يكون لون خياشيمها أحمر زاهي وعيونها لامعة مش غائرة.

اشترِ في الصباح: أغلب التجار بيعرضوا الشحنات الجديدة في الصباح الباكر، وبتكون الأسعار أقل.

خزن صح: لو اشتريت كمية كبيرة، افصل السمك في أكياس صغيرة، وفرّغ الهوا منها قبل التجميد للحفاظ على الطعم والقوام.