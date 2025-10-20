أحمد جودة - القاهرة - «نُوَفّي» يجذب أكثر من 4.5 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نجاح برنامج "نُوَفّي" محور مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي مهدت الطريق لمشاركة القطاع الخاص بفاعلية في مشروعات التحول الأخضر.

دعم التحول الأخضر وتعزيز الشراكات الدولية

يأتي برنامج «نُوَفّي» في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويُعد أحد أهم المبادرات الحكومية لربط التمويل بالتنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.

وأكدت الوزارة أن التمويلات الميسرة التي تم حشدها ستسهم في توسيع مشروعات الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في اتفاق باريس للمناخ.

إصلاحات هيكلية لجذب الاستثمارات الخاصة

وأوضحت الوزارة أن نجاح البرنامج يعكس تحسن مناخ الاستثمار في مصر، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية التي عززت ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري، ودفعت مؤسسات التمويل الدولية إلى زيادة الشراكات طويلة الأجل في مجالات الطاقة المتجددة.