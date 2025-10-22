نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: متابعة يومية لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار بعد تحريك أسعار المحروقات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه أصدر توجيهات مشددة بعدم السماح بحدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار عقب قرار تحريك أسعار المحروقات.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، أن الحكومة تتابع الموقف يوميًا على مستوى المحافظات، لضمان توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية في المنافذ المخصصة، ومراقبة الأسعار بشكل مستمر للتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار للمستهلكين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق لمنع أي استغلال من قبل بعض التجار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أن أجهزة الدولة المعنية ستواصل المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي محاولات للمغالاة أو الاحتكار.