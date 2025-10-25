الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم حالة من الثبات في الأسعار تزامناً مع التوقف الأسبوعي للتعاملات العالمية على المعدن الأصفر، حيث تغلق البورصات الدولية للذهب أبوابها يومي السبت والأحد، الأمر الذي يؤدي عادة إلى ضيق نطاق الحركة السعرية ويقلص من فرص حدوث تغيرات كبيرة في الأسعار المحلية.

«نبيع ولا نشتري».. سعر جرام الذهب عيار 21 يتحرك في مصر مع إجازة البورصة العالمية

وفيما يخص الأسعار الحالية للذهب في السوق المصري، فقد بلغ سعر جرام الذهب من العيار 24 نحو 6331 جنيهاً مصرياً، بينما تم تسجيل سعر 5550 جنيهاً لجرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً بين المصريين. أما عيار 18، فقد وصل سعر الجرام الواحد إلى حوالي 4757 جنيهاً. وفيما يتعلق بالاستثمار في الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 44400 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب واصل خلال الأسبوع الماضي موجة من التراجعات، مما يوحي بحاجة الأسعار لعملية تصحيح هبوطي قبل اتخاذ أي اتجاه ثابت أو استقراري. وتدور التوقعات في السوق العالمي حول مواصلة انخفاض أسعار الذهب خاصة إذا ظل السعر دون مستوى الدعم الحيوي عند 4000 دولار للأونصة. وفي حال استمرار الضغط النزولي، قد يتجه الذهب لاختبار الدعم التالي قرب 3850 دولار للأونصة، ما قد يزيد من حدة الخسائر في أسواق المعدن النفيس.

هذا وتعكف الأسواق العالمية خلال الأسبوع المقبل على مراقبة عدد من الأحداث الاقتصادية الهامة التي من شأنها التأثير على اتجاه الذهب. من أبرز هذه الأحداث اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تترقب الأوساط المالية نبرة تصريحات المجلس حول مستقبل أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب احتمالية خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية بعدما أخذته الأسواق بعين الاعتبار ضمن توقعاتها. فقرار الفيدرالي المرتقب قد يكون له انعكاس مباشر على أسعار الذهب العالمية، إذ أن أي تلميحات نحو مزيد من السياسات التيسيرية قد تدعم أسعار المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً مع استمرار الضبابية الاقتصادية.

علاوة على ذلك، يترقب المستثمرون نتائج المحادثات المتوقعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني حول التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين. وتعد هذه التطورات ذات أهمية بالغة في ظل اشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ أن أي اتفاق محتمل أو تصعيد للتوترات من شأنه أن يغير ملامح حجم الإقبال على الذهب كخيار استثماري آمن.

مع استمرار هذه الظروف، سيظل الذهب محط أنظار المتابعين باعتباره أداة للتحوط من التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. ويبقى مؤشر أسعار الذهب المحلي مرتبطاً بشكل وثيق بحركة الأسعار العالمية، وبالقرارات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة الدولية خلال الفترة المقبلة. لذلك، ينصح المستثمرون والمتابعون بترقب التطورات من كثب مع التحلي بالحذر في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع خلال هذا المناخ المتقلب.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي