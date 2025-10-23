الرياض - كتبت رنا صلاح - حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن تحركات إسرائيل نحو ضم الضفة الغربية المحتلة قد تقوض وقف إطلاق النار "الهش" الذي رعته الولايات المتحدة في غزة.

روبيو يحذر من ضم الاحتلال للضفة الغربية

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين اليوم الخميس: "أعتقد أن الرئيس ترمب أكد أن هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن إقرار أي من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدد وقف إطلاق النار ويعود بنتائج عكسية".

وأعرب الوزير الأميركي أيضا عن قلق واشنطن من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا: "نحن قلقون بشأن أي شيء يهدد بزعزعة ما عملنا عليه".

وصوت الكنيست الإسرائيلي أمس الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهّدان لتوسيع سيادة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.