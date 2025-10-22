الرياض - كتبت رنا صلاح - يواجه ملايين الأشخاص حول العالم مشاكل مزمنة مرتبطة بالجهاز الهضمي، لا سيما القولون، نتيجة أنماط الحياة غير الصحية مثل تناول الأطعمة المصنعة، قلة الحركة، واضطرابات النوم، وتُعدّ مشكلة تراكم الفضلات والبراز المتحجر في الأمعاء من أكثر الأمور المسببة للانزعاج وآلام البطن والانتفاخ.

ازاي كانت غايبة عننا... حل سحري فعال لتنظيف القولون والتخلص البراز المتحجر والغازات بشكل سريع

في ظل التوجه المتزايد نحو الطب البديل، برزت عشبة السنا كأحد الحلول الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تنظيف القولون وتحسين وظائف الأمعاء، دون الحاجة لاستخدام العقاقير الكيميائية.

عشبة السنا: فوائد مذهلة لصحة الجهاز الهضمي

تتميز عشبة السنا بخصائصها الملينة والمطهرة، حيث تساعد في التخلص من الفضلات المتحجرة داخل القولون، كما تعمل على طرد الغازات، وتخفيف حالات الإمساك المزمن، مما يمنح الأمعاء فرصة لاستعادة نشاطها الطبيعي ويقلل من الشعور بالانتفاخ والألم.

طريقة تحضير مشروب السنا المنظف للقولون

المكونات:

كمية مناسبة من أوراق عشبة السنا المجففة

كوب ماء مغلي

ملعقة من عسل النحل (اختياري لتحسين المذاق)

طريقة التحضير:

1. يُغلى الماء جيدًا، ثم تُضاف إليه أوراق السنا.

2. يُترك الخليط لمدة 10 دقائق حتى يمتزج جيدًا.

3. يمكن تحليته بالعسل وتناوله دافئًا.

ينصح باستخدام هذا المشروب مرة واحدة أسبوعيًا لتنظيف القولون بشكل طبيعي وآمن.

خليط الليمون والعسل: دعم إضافي للهضم

إلى جانب عشبة السنا، يُعدّ عصير الليمون الطازج المحلى بملعقة من العسل الطبيعي من المشروبات التي تساهم في تحسين عملية الهضم والتقليل من تراكم الفضلات داخل الأمعاء فهو يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء.

عشبة الزجاج: غنية بالألياف ومثالية لصحة القولون

كما تُعتبر “عشبة الزجاج” من الخيارات الفعالة في تطهير القولون، حيث تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، التي تساعد في تليين الفضلات وتسهيل خروجها من الجسم ويمكن تناولها من خلال إذابة ملعقة صغيرة منها في كوب ماء دافئ وتحليتها بالعسل.