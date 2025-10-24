الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد البلح الأحمر من الفواكه الصيفية التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي، بفضل مذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، إلى جانب الألياف الطبيعية التي تساهم في تحسين عملية الهضم وتنشيط الأمعاء ودعم وظائف القلب والمناعة.

"علشان متقولش معرفش".. لن تتخيل ما يحدث لمستويات السكر عند تناول البلح الأحمر!!

بحسب ما أورده موقع Stylecraze، فإن البلح الأحمر يحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، ما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم عبر إبطاء امتصاص السكريات في الجسم، مما يحد من الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز بعد تناول الطعام كما تمنح الألياف إحساسًا بالشبع، ما يقلل من كميات الأكل ويساعد على التحكم في الوزن، وهو عامل مهم لمرضى السكري.

تأثير البلح الأحمر على مستويات السكر في الدم

ومع ذلك، يحذر الخبراء من الإفراط في تناوله، نظرًا لاحتوائه على سكريات طبيعية عالية مثل الجلوكوز والفركتوز، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري إذا لم يتم تناول البلح باعتدال.

فوائد صحية متعددة للبلح الأحمر

لا تقتصر فوائد البلح الأحمر على تنظيم السكر فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل العديد من الجوانب الصحية، أبرزها:

تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم المرتفع بفضل محتواه من البوتاسيوم.

تحسين عملية الهضم والحد من الإمساك لغناه بالألياف.

تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

المساعدة في الاسترخاء والنوم والتخفيف من القلق والتوتر.

تحسين الدورة الدموية والحماية من الجلطات والنوبات القلبية.

إزالة السموم من الجسم ودعم الكبد في أداء وظائفه الحيوية.

تناوله بحذر لمرضى السكري

ينصح الأطباء بتناول البلح الأحمر بكميات معتدلة، حيث تكفي حبتان إلى ثلاث يوميًا للحصول على فوائده دون الإضرار بمستويات السكر، خاصة إذا تم دمجه ضمن نظام غذائي متوازن يحتوي على ألياف وبروتينات تقلل من امتصاص السكر.