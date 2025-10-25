نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتنظيم حفل افتتاح للمتحف المصري الكبير يليق بمكانة مصر وريادتها الحضارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، بضرورة تنظيم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بصورة تليق بمكانة مصر العريقة وريادتها في مجالات الثقافة والحضارة، وذلك خلال اجتماع موسّع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومحمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على الحفل.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لآخر الاستعدادات الجارية لتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، والمقرر إقامتها في الأول من نوفمبر المقبل، مشددًا على أن يكون الحفل حدثًا عالميًا يبرز الدور الريادي لمصر في حفظ التراث الإنساني وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.

المتحف المصري الكبير.. مشروع حضاري يعبّر عن هوية مصر

استعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، تفاصيل التحضيرات الخاصة بتنظيم الاحتفالية الكبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن التنسيق جارٍ بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ الحدث على أعلى مستوى من التنظيم والدقة.

وتتضمن التحضيرات الجوانب اللوجستية والفنية للفعاليات، إلى جانب الفقرات الثقافية التي ستعكس الهوية المصرية القديمة والمعاصرة، بما يجسد عراقة التاريخ المصري الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام، في إطار اهتمام الدولة بتقديم صورة مشرفة أمام العالم أجمع.

وأشار الوزير إلى أن فعاليات الافتتاح ستشهد حضورًا دوليًا واسعًا من قادة دول ومنظمات ثقافية عالمية، إضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات والمؤرخين، تأكيدًا على المكانة الدولية التي يحظى بها المتحف المصري الكبير كأحد أكبر وأحدث المتاحف على مستوى العالم.

السيسي يشدد على أن يعكس الافتتاح صورة مصر الحديثة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع أن الدولة حريصة على أن يكون الافتتاح رسالة حضارية تعكس قوة الدولة المصرية الحديثة، وتبرز جهودها في صون التراث الإنساني وإبراز دور مصر كمركز ثقافي عالمي.

وشدد الرئيس على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان خروج حفل الافتتاح بصورة مشرفة تعكس ريادة مصر الثقافية والسياحية، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز من رموز النهضة المصرية الحديثة التي تربط الماضي المجيد بالمستقبل الواعد.

كما وجّه الرئيس بضرورة الاهتمام بأدق التفاصيل التنظيمية والفنية، سواء في العروض الميدانية أو التغطية الإعلامية أو الاستقبال الرسمي للوفود الدولية، لضمان أن يكون الافتتاح حدثًا عالميًا يليق باسم مصر ومكانتها.

حدث عالمي يعيد مصر إلى صدارة المشهد الثقافي

من جانبه، أكد محمد السعدي، المشرف العام على حفل الافتتاح، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعمل على إعداد احتفالية عالمية تتضمن مزيجًا من العروض الفنية والإبهار البصري والتقنيات الحديثة، إلى جانب فقرات تعكس تطور الفن المصري من العصور القديمة حتى اليوم.

وأضاف السعدي أن العمل جارٍ على مدار الساعة للانتهاء من جميع التفاصيل التنظيمية والفنية، بالتعاون مع وزارات الثقافة والآثار والإعلام والسياحة، لضمان أن يكون الحدث بمستوى يليق بتاريخ مصر العريق أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن الاحتفالية ستُبث مباشرة على القنوات المصرية والدولية، لتتيح للعالم كله متابعة هذا الحدث الفريد الذي يوثّق لحظة تاريخية جديدة في مسيرة الحضارة المصرية.

المتحف المصري الكبير.. تحفة معمارية تجمع التاريخ بالتكنولوجيا

يقع المتحف المصري الكبير في موقع استراتيجي على مقربة من أهرامات الجيزة، ويُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تغطي مختلف فترات التاريخ المصري القديم.

ويضم المتحف قاعات عرض متطورة تعتمد على أحدث تقنيات العرض التفاعلي والإضاءة الحديثة، بالإضافة إلى مركز للترميم ومخازن أثرية ضخمة ومنطقة خدمات متكاملة تشمل مطاعم ومناطق ترفيهية، ليكون مركزًا ثقافيًا وسياحيًا عالميًا متكاملًا.

مصر تفتح أبواب حضارتها من جديد

وأكد السفير محمد الشناوي أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر ماضية في طريقها نحو التنمية والتقدم، دون أن تغفل عن حماية تراثها وتاريخها العريق.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصًا بكل ما يرتبط بالهوية الوطنية، معتبرة أن الثقافة والآثار هما جزء من القوة الناعمة المصرية التي تُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الدولية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خريطة طريق واضحة نحو تنظيم حدث عالمي غير مسبوق، يجسد روح مصر المتجددة التي تمزج بين عبق التاريخ وروح العصر، ويضع المتحف المصري الكبير في صدارة المتاحف العالمية كمنارة للحضارة والإنسانية.