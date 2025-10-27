نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ مدبولي: نحرص على تأمين رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة لضبط الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في المقال التالي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير السلع الاستراتيجية بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والبنك المركزي.

متابعة مستمرة لتأمين احتياجات الأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع ملف السلع الاستراتيجية على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية ضمان رصيد مطمئن ودائم من هذه السلع بما يحقق الاستقرار في الأسواق ويضمن توافر المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضخ كميات مناسبة من السلع بشكل مستمر لتغطية الطلب المحلي، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، تحقيقًا للتوازن بين العرض والطلب.

تنسيق بين الجهات لتعزيز منظومة السلع

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض عددًا من محاور العمل الخاصة بتدبير السلع الاستراتيجية وجهود توفيرها في الأسواق، وذلك من خلال تنسيق محكم بين الوزارات والجهات المعنية.

كما تم بحث آليات التعاون مع المؤسسات الدولية التي تسهم بدور فاعل في دعم جهود الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية وتعزيز قدراتها على ضمان الأرصدة الآمنة وضبط الأسعار.

دعم القدرات الحكومية واستقرار الأسواق

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم منظومة السلع التموينية والزراعية والاستراتيجية، من خلال تطوير آليات التخزين والنقل والتوزيع، وتوسيع قاعدة التعاون مع الشركاء الدوليين لتقوية سلاسل الإمداد.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة الميدانية لحركة الأسواق، ورفع كفاءة الرقابة لضمان وصول السلع إلى المواطنين بسهولة، والحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتجات في مختلف المحافظات.

التزام حكومي دائم بتأمين السلع الأساسية

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وتخفيف أي أعباء معيشية من خلال تدخلات فاعلة لضبط الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي، خاصة من السلع الأساسية مثل القمح والزيت.