مدبولي: تطوير سوق العتبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لإحياء المناطق التاريخية وتنظيم الأسواق الشعبية

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مشروع تطوير سوق العتبة بوسط القاهرة، إحدى أعرق الأسواق الشعبية في مصر، وذلك بعد اكتمال أعمال تطويرها وإعادة تأهيلها بالكامل، في إطار خطة الدولة لتحديث الأسواق العشوائية والحفاظ على المناطق التراثية ذات الطابع المميز.

حضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير سوق العتبة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية داخل الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.

وزيرة التنمية المحلية: المشروع يعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي

وقالت الدكتورة منال عوض إن المشروع يستهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وترفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة في قلب العاصمة.

وأوضحت أن المشروع تم تنفيذه من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه بخلاف تكلفة أعمال المرافق، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والهندسية.

وأكدت الوزيرة أن التنسيق تم بشكل كامل مع التجار وأصحاب المحلات للوصول إلى تصميمات تراعي متطلباتهم وتوفر بيئة عمل منظمة وآمنة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمكان، ليستفيد من المشروع 473 مستفيدًا، مشيرة إلى أن سوق العتبة بعد تطويرها أصبحت نموذجًا حضاريًا يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

المحافظ: نموذج للتطوير يمكن تعميمه

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن أعمال التطوير تمت وفقًا للنموذج الذي أقرته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمكن تطبيقه في مناطق أخرى بوسط القاهرة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة للباعة والمواطنين.

تفاصيل المشروع

وقدم الدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، عرضًا تفصيليًا عن المشروع، موضحًا أن التطوير شمل 3 شوارع رئيسية بطول إجمالي 321 مترًا، مع تخصيص ممر رئيسي بعرض 4 أمتار لتيسير حركة الطوارئ والمشاة.

وتضمن المشروع تحسين واجهات 105 محلات، وترميم 4 عقارات ذات طراز معماري مميز، وتجديد 11 عقارًا مطلًا على السوق، إضافة إلى تجديد شبكات المرافق بالكامل (صرف صحي – مياه – كهرباء – اتصالات).

كما شمل التطوير رصف الأرضيات بالإنترلوك، وتركيب مظلات مقاومة للحريق تسمح بدخول الإضاءة الطبيعية، وتزويد المكان بـ إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة، فضلًا عن تصميم واجهات ويافطات المحلات بخامات عالية الجودة مثل الكلادينج والسيمنت بورد.

إشادة الباعة ودعوة للحفاظ على الإنجاز

وخلال جولته بالسوق، التقى رئيس الوزراء عددًا من الباعة الجائلين الذين أعربوا عن شكرهم للرئيس السيسي والحكومة على جهود التطوير، مؤكدين أن السوق الجديدة وفرت لهم أماكن مستقرة وآمنة بعد سنوات من الفوضى.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي جولته بتأكيده على أهمية الحفاظ على ما تحقق، قائلًا: “أنتم أهم عنصر في الحفاظ على المشروع.. أنتم المستفيدون منه، فحافظوا عليه”.