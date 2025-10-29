نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يشيد بعرض تجربة نادي الجامعة خلال سيمينار الاتحاد الدولي للرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في اجتماع مجلس إدارة نادي جامعة حلوان، أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، بالجهود المتميزة التي يبذلها النادي في مختلف الأنشطة والمجالات.

وقد أثنى على العرض المتميز لتجربة نادي الجامعة خلال سيمينار الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU) بمدينة لوزان السويسرية، واستضافة الجامعة لبطولة محاكاة دورة الألعاب الأفريقية الجامعية، إلى جانب الاحتفال باليوم العالمي للإسكواش، وجهود النادي في الاستعداد لافتتاح أكاديميات الإسكواش الأسبوع المقبل، كما دعا الدكتور قنديل إلى أهمية الإسراع في تجهيز مشروع إنشاء مجمع حمام السباحة، معربًا عن سعادته بالنتائج اللافتة التي حققها قطاع كرة القدم بالنادى.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أبرز إنجازات النادي خلال الفترة الماضية، والتي شملت إطلاق دورات متخصصة في التسويق الرياضي لرواد الأعمال، واستضافة البرنامج التدريبي للمهارات الرياضية، استضافة فعاليات "الفتاة خط أحمر"، فضلًا عن تأهل ثلاثة طلاب من ذوي الهمم للمشاركة في مهرجان "إبداع قادرون" في موسمه الثاني. كما أشار إلى بدء العمل بنظام التذاكر للمنطقة الترفيهية ومنطقة والاسكيت، بالإضافة إلى انطلاق الدورات التدريبية لإعداد مدربي برنامج UC MATH.

وتناول الاجتماع أهمية استغلال المساحات غير المستغلة داخل النادي، وجهود النادي للانضمام إلى الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، كما تم الإعلان عن انضمام مدرسة الريشة الطائرة بالنادي إلى الاتحاد المصري للريشة الطائرة، وإطلاق مبادرة "يلا رياضة" لاكتشاف المواهب بالتعاون مع الإدارات التعليمية المجاورة.

وقدّم النادي مقترحًا لتنظيم مسابقة معلومات عامة مخصصة للطلاب الوافدين وطلاب الجامعة الأهلية، بهدف تعزيز التفاعل الثقافي والمعرفي.

حضر الاجتماع كل من الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر سالمان، أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس إدارة النادي، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ صلاح بهنسي، عضو مجلس الإدارة.