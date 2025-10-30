نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 145 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي للمنحة غير القابلة للاسترداد المخصصة لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، مع التحفظ بشرط التصديق.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة النقل العام الجماعي، ودعم مشروعات مترو الأنفاق باعتبارها أحد أهم وسائل النقل الحضارية والصديقة للبيئة، التي تسهم في تقليل الازدحام وتيسير حركة المواطنين.