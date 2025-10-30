نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير للمقبلين على الشراء.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحذير للمقبلين على الشراء.. قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم بمصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 75 جنيهًا للجرام خلال منتصف التعاملات، مقارنةً ببداية اليوم، في استمرار لموجة الصعود التي يشهدها السوق المحلي تزامنًا مع ارتفاع الأسعار عالميًا، حسب ما أكده نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا.

وسجل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية 5350 جنيهًا للجرام، بينما ارتفع عيار 24 إلى 6114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 42800 جنيه، وسط تباين بسيط في الأسعار بين التجار حسب المصنعية ومصاريف التشغيل.

أما عالميًا، فقد ارتفع سعر الأوقية بنسبة 1.90% ليصل إلى نحو 4004 دولارات، وهو ما يعزز توقعات استمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة، مما يجعل مراقبة حركة الأسعار ضرورة لكل من يخطط للبيع أو الشراء في الوقت الحالي.

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 30-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3566 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5350 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6114 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 190145 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

يُرجع خبراء سوق الذهب هذه الزيادات المتتالية إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر الأوقية عالميًا نتيجة لتراجع الدولار الأمريكي، وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية. كما تلعب أسعار الفائدة دورًا مهمًا في تحديد اتجاه المستثمرين نحو الأصول الثابتة مثل الذهب.

ويرى تجار الذهب أن السوق المحلي يشهد حالة من الترقب بين المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الزواج في نهاية العام، حيث ترتفع معدلات الشراء عادة في هذه الفترة. ومع ذلك، نصح الخبراء بعدم التسرع في الشراء حاليًا، نظرًا لإمكانية حدوث تذبذب في الأسعار خلال الأيام القادمة مع استقرار السوق العالمي.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر حسب نوع المشغولات الذهبية. كما شددت على ضرورة شراء الذهب من أماكن موثوقة والحصول على فاتورة رسمية تحتوي على عيار الذهب والوزن والسعر لضمان الحقوق وتفادي أي عمليات غش أو تلاعب في السوق.

