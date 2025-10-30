نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمل الحناوي: الفصائل لا تريد تجدد الحرب على غزة.. وإسرائيل تنفذ خروقات شبه يومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الإعلامية أمل الحناوي، إنّ الوسطاء في مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية يبذلون جهودا مضنية من أجل إلزام الأطراف كافة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإنجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومخرجات قمة شرم الشيخ للبدء في إعادة الإعمار ومنح الشعب الفلسطيني فرصة للحياة في أجواء طبيعية.

وأضافت الحناوي، مقدمة برنامج "مع أمل الحناوي عن قرب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ ذلك يأتي في ظل رغبة الفصائل الفلسطينية في عدم تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وعدم منح إسرائيل أي ذريعة للعودة للحرب، وفي ظل تصريحات متواصلة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية بأن الحرب لم تنتهِ

وتابعت: "ورغم تلك المحاولات، تنفذ إسرائيل خروقات شبه يومية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بحجة عدم تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين رغم معرفة الجميع بصعوبة عملية استخراج تلك الجثامين في ظل حجم الدمار الكبير الذي يشهده القطاع وأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء هذا الأمر، كما أظهر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 125 خرقا لقرار وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ ما أسفر عن استشهاد 94 مواطنا وإصابة أكثر من 344 آخرين وهو الأمر الذي يؤكد ضرورة إلزام المجتمع الدولي إسرائيل ببنود وقف إطلاق النار في ظل رغبة الفلسطينيين الحقيقية في إنهاء الحرب".