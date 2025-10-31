نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق: الأمر كان يسير تجاه تصفية القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن الأمر يسير تجاه تصفية القضية الفلسطينية، ومصر قرأت المشروع منذ زمن وقرأه الرئيس وأعلنا رفضنا رفضا قاطعا لكل ما يتعلق بتحرك يمس القضية الفلسطينية ونرفض التهجير إلى سيناء وأعلنا ذلك إلى الجميع. وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "خطة ترامب لا يجب أن ننظر إليها على أنها كلها سلبية أو كلها إيجابية، وعلينا أن نجعل من هذه الخطة التي وافق عليها الجميع والتي وافقنا عليها من حيث المبدأ".

وتابع: "نحاول بقدر الإمكان أن نتحرك بها ونحارب من أجل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ومن أجل منع التهجير والوصول إلى مرحلة هدوء في غزة يمكنني من بقاء السكان كما هو، ثم الانتقال إلى مرحلة إعادة العمار مع بقاء السكان".