حدث في أمريكا .. توقف الرحلات الجوية لمطار ريجان الأمريكي بسبب قنبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 08:58 مساءً - أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية، نقلا عن مصدر، قوله: توقف الرحلات الجوية لمطار ريجان بالعاصمة واشنطن جاء بسبب تهديد بوجود قنبلة على متن إحدى الطائرات.

وقبل قليل، أوقفت إدارة الطيران الأمريكية، عمليات الإقلاع فى مطار رونالد ريجان سيستمر لأكثر من ساعة وأوضحت أنه يمكن تمديد عملية وقف الطيران.

من جانبه حذر وزير النقل الأمريكى، شون دافى، اليوم الثلاثاء من وقوع فوضى عارمة فى المطارات بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال وزير النقل الأمريكي، إننا قد نضطر لإغلاق أجزاء من مجالنا الجوى إذا استمر الإغلاق الحكومى أسبوعا إضافيا مما قد يسبب فوضى عارمة فى قطاع النقل الجوى.

وذكر أنه قد يُجبر على إغلاق بعض المجال الجوى الوطنى أمام حركة الطيران.