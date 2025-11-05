أحمد جودة - القاهرة - استمرار أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري عند 3% و8%.. دعم جديد من الحكومة لمحدودي ومتوسطي الدخل

أعلن مجلس الوزراء موافقته على استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% متناقص، وذلك لصالح العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز في إعلانات مبادرة "سكن لكل المصريين" أرقام (1، 2، 3).

وجاء القرار خلال اجتماع المجلس رقم (63) المنعقد في 22 أكتوبر 2025، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ودعم قدرتهم على امتلاك وحدات سكنية مناسبة.

تأكيد البنك المركزي المصري:

أصدر البنك المركزي المصري بيانًا أوضح فيه أنه أبلغ البنوك بضرورة الاستمرار في تطبيق أسعار العائد المتفق عليها سابقًا (3% و8%)، وعدم تعديلها على العملاء الذين تقدموا للحجز قبل صدور قرارات تعديل أسعار الفائدة الأخيرة.

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي تيسيرًا على المواطنين الذين التحقوا بالمبادرات في فترات سابقة، وضمانًا لاستمرار الاستفادة بنفس الشروط التمويلية التي تم الإعلان عنها وقت التقديم.

هدف القرار:

يهدف استمرار تطبيق هذه الأسعار إلى الحفاظ على استقرار السوق العقاري ودعم الفئات المستحقة، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة. كما يعزز القرار جهود الدولة في تنفيذ مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تُعد واحدة من أهم برامج الحماية الاجتماعية والإسكان الميسر في مصر.