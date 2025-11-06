عاجل ـ «بشري سارة للمواطنين من نقيب الفلاحين»: اللحوم في الأسواق آمنة 100% ولا خطر من الحمى القلاعية

أحمد جودة - القاهرة - نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم في الأسواق آمنة 100% ولا خطر من الحمى القلاعية

الحمى القلاعية ليست جديدة على المزارع المصرية

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن مرض الحمى القلاعية ليس جديدًا على المزارع المصرية، موضحًا أن المتحور الحالي من الفيروس هو نفس الفيروس القديم المعروف منذ سنوات طويلة في مصر.

وأشار إلى أن المرض يظهر في أغلب المحافظات بشكل محدود، وتزداد نسب ظهوره في مناطق الوجه البحري، مؤكدًا أن الجهات البيطرية تتابع الموقف أولًا بأول لضمان السيطرة على أي بؤر محتملة.

دعوة لشراء اللحوم من مصادر موثوقة

وشدد نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، على ضرورة شراء اللحوم من مصادر موثوقة، موضحًا أن ذلك هو الضمان الحقيقي لحماية المستهلكين.

وأكد أن اللحوم المذبوحة داخل السلخانات الرسمية تخضع لإشراف بيطري دقيق، ولا يمكن أن تُعرض أي لحوم فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات في الأسواق.

لا خوف على المستهلكين

وأوضح أبو صدام أن كل اللحوم الحمراء المطروحة في الأسواق المصرية آمنة بنسبة 100%، مضيفًا أنه لا داعي للقلق سواء وُجد المرض أم لم يوجد، ما دام يتم الشراء من أماكن معروفة وموثوقة.

كما طمأن المواطنين بأن الجهات المعنية تتخذ كل الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الثروة الحيوانية ومنع انتشار أي أمراض بين الماشية.