وزير الشباب والرياضة يزور بعثة مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 نوفمبر 2025 12:20 مساءً -

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة جمهورية مصر العربية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار حرصه على متابعة المشاركة المصرية في مختلف المنافسات الدولية، ودعم أبطال مصر الرياضيين.

وخلال الزيارة، التقى الوزير أعضاء البعثة المصرية من لاعبين ومدربين وإداريين، واطلع على استعداداتهم للمنافسات، مشيدًا بما يقدمه اللاعبون من أداء متميز يعكس المكانة الرياضية لمصر على المستويين العربي والإسلامي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم الرياضيين وتوفير كل سبل النجاح لهم لرفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تمثل فرصة لتعزيز أواصر التعاون والأخوة بين الدول الإسلامية من خلال الرياضة.

كما أعرب الوزير عن ثقته في تحقيق البعثة المصرية نتائج إيجابية تضاف إلى سجل الرياضة المصرية الحافل بالإنجازات، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لجميع الاتحادات الرياضية استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها أولمبياد لوس أنجلوس 2028.