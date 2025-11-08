عاجل ـ المنظومة الحكومية تكثف جهودها لضبط الأسواق وتحسين الخدمات العامة واستجابات فورية لبلاغات الطوارئ

أحمد جودة - القاهرة - المنظومة الحكومية تكثف جهودها لضبط الأسواق وتحسين الخدمات العامة واستجابات فورية لبلاغات الطوارئ

متابعة دقيقة للأسعار وسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، كثفت المنظومة الحكومية جهودها خلال الفترة الأخيرة لضبط الأسواق ومتابعة شكاوى الأسعار وجودة المنتجات، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتم فحص نحو 4232 شكوى تموينية متنوعة تتعلق بالأسعار، وبطاقات التموين، وجودة السلع الغذائية، فيما نجحت الجهات المختصة في حسم 4378 شكوى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وضبط الأسواق.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات الحكومة بالتصدي لأي مخالفات تمس حقوق المستهلكين وضمان توافر الغذاء الآمن بجودة وسعر مناسب للمواطنين.

استجابات عاجلة لبلاغات الطوارئ وشكاوى المرافق والخدمات

في سياق متصل، تعاملت المنظومة مع 3458 بلاغ طوارئ متنوعًا يخص المرافق والخدمات العامة، وتم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لإزالة أسبابها على مدار الساعة.

كما تمت معالجة 31.7 ألف شكوى تتعلق بقطاعات الإسكان والمرافق العامة، منها شكاوى تخص الكهرباء والمياه والصرف الصحي، حيث نجحت الجهات الحكومية في الرد على 27.9 ألف شكوى منها بشكل نهائي، مع استمرار المتابعة الدورية للحالات المتبقية لضمان حلها في أسرع وقت.

التزام حكومي برفع جودة الخدمات وتحسين حياة المواطنين

تعكس هذه الجهود حرص الحكومة على رفع كفاءة منظومة الشكاوى والخدمات العامة وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتحقيق رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.

كما تؤكد المنظومة أن التنسيق المستمر بين الوزارات والهيئات التنفيذية يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستجابة السريعة وتخفيف الأعباء عن المواطنين في كل القطاعات الخدمية.