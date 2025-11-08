الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة أسياخ الفايبر المسلح الروسية في الأسواق المصرية، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار حديد التسليح، حيث اقترب من حاجز الـ40 ألف جنيه في بعض الأنواع، إذ إن هذا الارتفاع تأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها على الأسعار محليًا، ونتيجة لذلك بدأ التجار في البحث عن بدائل أقل تكلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مخفضة.

هتوفر التلت.. بديل حديد التسليح يغزو الأسواق المصرية| أقوى 9 مرات وأخف في الوزن

ومن بين البدائل التي لاقت استحسانًا كبيرًا واهتمامًا في الأسواق حديد الفايبر، هذا النوع يُعتبر أقوى بثلاث مرات على الأقل من الحديد المسلح التقليدي، كما أنه أخف وزنًا بتسع مرات، وأرخص بنسبة تصل إلى 30%، وهي أسياخ روسية الصنع، وبدأت تجد طريقها إلى الأسواق بسبب العديد من المميزات على رأسها أنها لا تصدأ، ولا تنقل التيار الكهربائي، وتُستخدم في العديد من الأعمال مثل الأسقف والأعمدة والمسطحات والموانئ.

ما هو الحديد الفايبر 2025 بديل التسليح؟

مميزات الحديد الفايبر 2025

وأسياخ الفايبر جلاس بديل حديد التسليح لديها العديد من الخصائص التي تجعلها منافسًا قويًا للحديد التقليدي، فهي صديقة للبيئة، قابلة لإعادة الترميم والإنتاج، مقاومة للعوامل الخارجية مثل الرطوبة والحرارة، ويصل وزنها إلى تسع مرات أقل من الأسياخ الحديدية، كما أن قطرها يتراوح بين 6 إلى 12 ملم فقط.

ومن مميزات حديد الفايبر أن الأسياخ مقاومة للحرائق وتسرب المياه، وتوفر عزلًا كاملًا ضد الحرارة والصوت والكهرباء، إضافة إلى أن عمرها الافتراضي يصل إلى 4 أضعاف عمر الأسياخ الحديدية، ولا تتسبب في تلوث البيئة خلال تصنيعها، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للبيئة.

كما تتميز أسياخ الفايبر بأنها لديها مقاومة عالية للقص ومرونة كبيرة، ولا تتفاعل مع المجالات المغناطيسية القوية، ما يجعلها مناسبة للمباني التي تحتاج إلى مواصفات خاصة، إضافة إلى أن توزيع التسليح الداخلي داخل الألياف الزجاجية يُسهم في تعزيز قوة البناء وصلابته.