أمين مساعد جامعة الدول العربية: يجب استغلال الزخم الدولى لتأكيد مشروعية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 9 نوفمبر 2025 02:29 مساءً - قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن الترابط بين العمل السياسي والإعلامي وثيق .

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني خلال ندوة بعنوان "غزة التغطية مستمرة" في منتدى مصر الإعلام ، في نسخته الثالثة تحت عنوان "2030.. من سيستمر؟" بمشاركة أكثر من 2500 صحفي من مصر والمنطقة وأنحاء العالم.

الأطراف الإقليمية وفي مقدمتها مصر لوقف التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلي أن علي الإعلام العربي مواكبة الديناميكية التي تم صياغتها في شرم الشيخ لتعميق الحوار وفتح آفاق القضية الفلسطينية وفقا الثوابت العربية بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وقدم التحية للإعلام عوأكمل أن الآلاف من الشهداء في غزة والمصابين والوعي والمرضي ينتظرون إعادة البناء، حيث دمر كل شىء من مستشفيات ومنازل ودور عبادة وغيرها.

وأكد علي أهمية دور لى متابعة عامين من الحرب علي غزة، فقاموا بجهد جبار لإظهار الحقيقة، مقدمين كل التضحيات، لأن أول ضحية في الحرب هي الحقيقية، مشددا على أن الإعلام بذل كل الجهد لإظهار تلك الحقيقة.

وأشار إلى أن جامعة الدول العربية وتحديدا قطاع الإعلام، شعر بضرورة التدخل منذ اغتيال شيرين أبو عاقلة وتم اتخاذ قرار في اجتماع وزراء الإعلام العرب بجعل يوم 11 مايو يوم التضامن مع الصحافة والإعلام الفلسطيني، وأضاف أن عدد الشهداء من الصحفيين هو رقم مرعب لم يحدث مسبقا في أي من الحروب .

و أكد أن قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية دعوا إلي تنظيم ملتقي لإظهار ما يتعرض له الصحفي الفلسطيني من انتهاكات من قبل الإسرائيلين، ونعمل حاليا علي ذلك الملتقي لضمان وتأمين الحماية اللازمة لكل الصحفيين سواء الفلسطينين أو غيرهم ، نظرا لطبيعة عملهم الخطر وخصوصا في مناطق الحروب و الصراعات .

و أضاف، أنه يجب استثمار هذا الزخم الإعلامي غير المسبوق، والتعاطف ومواكبتة إعلاميا، ويجب علي الإعلام العربي صناعة محتوي يوجه للرأي العام مشروعية القضية الفلسطينية وشرعيتها، ويتم تسويقه بطريقة احترافية، حتي يعلم الغرب أيضا أهمية القضية وشرعية إقامة الدولة الفلسطينية.

وكانت إدارة "منتدى مصر للإعلام " كشفت عن أن نسخة هذا العام ستبحث مستقبل صناعة الإعلام في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة على جميع الأصعدة.

وأوضحت إدارة المنتدى، أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة باتت قوة تعيد صياغة مستقبل الصناعة، ما يحتم على وسائل الإعلام اتخاذ خطوات عدة لمواكبة تلك التطورات لضمان استمرار عملها وفاعليتها.

وأشارت إدارة المنتدى، إلى أن نسخة هذا العام ستكون استثنائية على جميع الأصعدة وسيشارك فيها نخبة من أبرز صناع الإعلام في مصر والمنطقة العربية والعالم، يطرحون رؤاهم وخبراتهم، ويبحثون آليات تطوير الإعلام على مستوى الفرد والمؤسسة، وذلك بحضور شخصيات محلية ودولية رفيعة المستوى.

ويعقد منتدى مصر للإعلام 2025، بالتعاون مع عدد من الشركاء المصريين والإقليميين والدوليين البارزين.