نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوراق المطلوبة لاستبدال أو استعاضة التابلت المدرسي في حال الفقد 2025 – 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المستندات المطلوبة لاستعاضة التابلت المدرسي في حالات الفقد أو التلف، وذلك لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وتسليم الطلاب جهازًا بديلًا قبل انطلاق امتحانات العام الدراسي 2025 – 2026.

وأكدت الوزارة أن على الطالب وولي أمره تجهيز مجموعة من الأوراق الرسمية المعتمدة لتقديمها إلى الوزارة، وتشمل ما يلي:

أصل إثبات قيد معتمد من المدرسة المقيد بها الطالب.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو أصل شهادة الميلاد.

صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

صورة من إقرار استلام التابلت معتمدة ومختومة من المدرسة.

صورة معتمدة من محضر الشرطة الصادر عن النيابة في حالة الفقد.

صور إيصالات التأمين الخاصة بالتابلت لجميع الأعوام الدراسية السابقة.

صورة إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي.

إيصال سداد الرسوم الإدارية المطلوبة، ويتم دفعها عبر بطاقة الفيزا البنكية.

خطوات استلام تابلت مدرسي جديد بدل فاقد

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن خطوات استلام تابلت بديل في حالات الفقد أو الاستبدال تتم على النحو التالي:



يتوجه ولي الأمر إلى مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسليم المستندات المطلوبة الخاصة باستعاضة التابلت المدرسي.

وبعد مراجعة الأوراق وسداد قيمة التغطية التأمينية والرسوم الإدارية المحددة وفقًا لنوع الجهاز، يتم تسليم ولي الأمر خطابًا رسميًا موجّهًا إلى مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، ليتم من خلاله استلام تابلت مدرسي بديل عن الجهاز المفقود أو التالف.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين الأجهزة اللوحية وتسهيل حصول الطلاب على بدائل في أسرع وقت ممكن، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون تأثر أو تعطيل.