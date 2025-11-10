نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهيئة الوطنية للانتخابات: السيطرة على الكثافات داخل لجان أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم خلال الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الهيئة الوطنية للانتخابات: السيطرة على الكثافات داخل لجان أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم خلال الساعات الأولى من التصويت

شهدت الساعات الأولى من اليوم الانتخابي إقبالًا ملحوظًا من المواطنين في عدد من محافظات الصعيد، حيث أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن محافظات أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم شهدت بعض الكثافات داخل اللجان الفرعية منذ فتح أبواب التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.

تعامل فوري مع الكثافات لضمان انسيابية التصويت

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أن الهيئة تعاملت بشكل فوري مع هذه الكثافات، من خلال توجيه فرق الدعم الميدانية وتنسيق الجهود مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لضمان انسيابية العملية الانتخابية وعدم تعطيل الناخبين. وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين رؤساء اللجان والهيئة ساهم في تسهيل حركة الدخول والخروج وتنظيم صفوف الناخبين في اللجان ذات الإقبال المرتفع.

جاهزية كاملة للهيئة الوطنية وغرف عمليات لمتابعة الموقف لحظة بلحظة

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن جميع اللجان الانتخابية تعمل بكفاءة عالية تحت إشراف قضائي كامل لضمان الشفافية والنزاهة.

عدم استخدام الحبر الفسفوري في الانتخابات البرلمانية

كما أوضح مدير الجهاز التنفيذي أن انتخابات مجلس النواب لا يُستخدم فيها الحبر الفسفوري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعتمد على وسائل تحقق إلكترونية وإجراءات دقيقة لتسجيل الناخبين ومنع تكرار التصويت.

مشاركة واسعة من المواطنين واستقرار العملية الانتخابية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العملية الانتخابية تسير في أجواء منظمة ومستقرة، وسط مشاركة واسعة من المواطنين، مشيدًا بدور القضاة ورجال الأمن في تأمين العملية الانتخابية وتسهيل عملية التصويت في جميع اللجان.