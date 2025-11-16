نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تعلن نتائج الحصر الوطني لدور الحضانات: خريطة بيانات تُكشف لأول مرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي موسع اليوم، نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، والذي نفذته الوزارة ميدانيًا خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة.



وقالت الوزيرة إن الحصر يمثل خطوة غير مسبوقة لبناء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تُعلن لأول مرة عن هذا القطاع الحيوي، والذي يعد أحد أهم محاور الاستثمار في البشر.

وكشفت النتائج عن حصر 48،225 حضانة تقدم خدمات التعليم والرعاية للأطفال من صفر إلى أربع سنوات، إضافة إلى تسجيل 1،764،881 طفلًا ملتحقين فعليًا بالدور بنسبة تغطية 17.3%.



وأكدت الوزيرة أن النتائج ستُسهم في إعادة رسم سياسات تنمية الطفولة المبكرة، ووضع تصور شامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال، مشيدة بجهود أكثر من 1500 باحث و1000 رائدة اجتماعية شاركوا في تنفيذ الحصر.

واختتمت وزيرة التضامن المؤتمر بالتأكيد أن الحصر الوطني ليس نهاية العمل، بل بداية مرحلة جديدة تُبنى على بيانات حقيقية، بهدف ضمان مستقبل أفضل لكل طفل في مصر، من خلال بيئة آمنة وداعمة تحفّز نموه وتطوره.