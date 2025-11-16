نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن تُطلق نظام التراخيص المؤقتة لدعم الحضانات غير المرخصة وضمان استمرار الخدمة للأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر إعلان نتائج الحصر الوطني، بدء تطبيق نظام التراخيص المؤقتة كآلية تنظيمية جديدة تستهدف دعم الحضانات غير المرخصة، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للأطفال.



وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لدمج الحضانات غير الرسمية داخل المنظومة الوطنية، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لأصحابها لاستيفاء الشروط اللازمة للترخيص الدائم.

وأكدت الوزيرة أن الحصر الوطني كشف حجمًا كبيرًا من الحضانات غير المرخصة التي تقدم خدمات فعلية، وأن التراخيص المؤقتة تهدف إلى حماية الطفل وضمان جودة الخدمة، وليس التضييق على أصحاب الحضانات.

وفي ختام العرض، دعت الوزيرة جميع أصحاب الحضانات للتوجه إلى المديريات والوحدات الاجتماعية لتقديم طلبات الترخيص المؤقت، مؤكدة أن هدف الوزارة هو تنظيم القطاع وتطويره بما يضمن خدمة آمنة وعادلة لكل طفل.

