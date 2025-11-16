الأرصاد تتوقع طقسًا خريفياً مائلاً للبرودة مع شبورة مائية وفرص أمطار ضعيفة غدًا الاثنين

الرياض - كتبت رنا صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدٍ الاثنين 17 نوفمبر، حالة خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدلة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلة للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلة للبرودة ليلاً.

وقالت الهيئة إن الشبورة المائية تتشكل في الفترة من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، بينما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وتوقعت الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا كما يلي: القاهرة العظمى 25 والصغرى 17، الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15، مطروح العظمى 23 والصغرى 14، سوهاج العظمى 26 والصغرى 13، قنا العظمى 27 والصغرى 14، أسوان العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

ويأتي هذا الطقس في إطار المناخ الخريفي المعتاد لهذا الوقت من العام، مع ضرورة الانتباه للشبورة المائية على الطرق صباحًا.