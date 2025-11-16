محمد صلاح: النجاح بسيط بس الناس بتكلكعه.. وركزت إنى أكون حاجة مختلفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 16 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول، أن النجاح بسيط جدا ولكن الناس هي التي تصعبه، والمجتمع الخارجى يتعامل مع لاعب الكرة سواء في نادي كبير أو صغير كلاعب كورة لا أكثر على عكس ما يحدث هنا في مصر.

وقال محمد صلاح خلال حواره مع الدكتور مجدى يعقوب على قناة أون سبورت: النجاح بالنسبة لى هو الشخص السعيد في حياته وأسرته فهذا هو النجاح، وعلى المستوى العملى أن يعمل ما يريده ويحقق فيه ما يريده فأنا شايف النجاح بسيط بس الناس بتكلكعه.

وتابع: الناس بره بتتعامل معاك أنك مجرد لاعب كرة فقط لا غير، مش زي هنا الناس والسوشيال ميديا بضخم هؤلاء الأشخاص بشكل كبير جدا، فكان بيجيلى هذا الهاجس أنى ممكن أرجع مصر ألعب للأهلى أو الزمالك وهكون مشهور والناس هتشاور عليا، ولكن وقفت هذا التفكير.

وأوضح: بدأت أركز في مشوارى ولازم أكون حاجة مختلف عن كل الناس، ومش لازم أروح شهر أو سنة وارجع لمصر تانى زى البعض، لذلك صدقت في نفسى وقاتلت من أجل الوصول لهذا الهدف.

وتابع: مشوارى تحول إلى إلهام للناس لأن الناس بدأت تضع آمالهم في محمد صلاح، وكل إنجاز أوصل له بيخلى الناس تصدق أن ممكن ابنها يوصل لكدة وبقيت ملهم لهم ومثال الناس تحاول تعمل زى ما أنت عملت وتعرف أن ممكن أي حلم يتحقق.